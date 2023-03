Polémica Lei Imigração. Nações Unidas consideram ilegal legislação britânica

As Nações Unidas consideram que é ilegal, à luz do direito internacional, a futura lei britânica para combater a imigração clandestina que chega do canal da Mancha. As críticas multiplicam-se, até o ex futebolista Gary Lineker diz que as propostas do Governo de Londres fazem lembrar as políticas da Alemanha nos anos 30.