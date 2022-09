Polémico funeral de Shinzo Abe marcado por contestação

Cerca de quatro mil convidados, entre os quais mais de 700 altos representantes de dezenas de países amigos do Japão, participam esta terça-feira no funeral de Estado do antigo primeiro-ministro nipónico Shinzo Abe, assassinado a tiro em julho.

Desde de as primeiras horas da manhã, milhares de pessoas começaram a fazer fila para prestar homenagem ao antigo governante no local da cerimónia oficial, protegido por aparato policial enorme.





No início das cerimónias, a viúva de Abe, Akie, vestida com um quimono preto, levou as cinzas do marido para o salão, seguida pelo príncipe herdeiro do Japão, Akishino, e outros membros da família imperial. As sessões funebres, que decorrem no Nippon Budokan Hall, no centro de Tóquio, foram marcadas pela homenagem a Shinzo Abe com flores, orações e uma salva de 19 tiros.





“Foi ele quem cunhou o termo Indo-Pacífico livre e aberto”, disse aos jornalistas a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, referindo-se a um conceito que se tornou a pedra angular da segurança asiática.



“Nós valorizamos estes princípios e apoiamo-los. Faz parte do vínculo que forma a aliança”, acrescentou.





Para evitar os erros de segurança que levaram ao assassinato de Abe, com uma arma caseira por um suspeito - que, segundo a polícia, acusou a Igreja da Unificação de empobrecer a sua família -, para a cerimónia do adeus ao ex-primeiro ministro foram destacados cerca de 20 mil polícias, as estradas das redondezas e até algumas escolas foram fechadas.



O funeral do Estado de Shinzo Abe, que recebeu um funeral privado dias após o seu assassinato, é o primeiro de um ex-primeiro ministro desde 1967. Shinzo Abe foi o governante que ocupou o cargo de primeiro-ministro mais longo do Japão, tornando-se uma das figuras mais reconhecidas do país.

Protestos e indignação pública



Lembrado por cultivar alianças internacionais e pela sua estratégia económica apelidada de “Abenomics", renunciou ao cargo em 2020 devido a um problema de saúde crónico, mas continuou como uma importante figura pública. Foi morto quando fazia campanha pelo partido do Governo, a 8 de julho.







O ataque foi atribuído a Tetsuya Yamagami, que alegou, perante a Polícia da Província de Nara, ter um rancor de longa data contra o grupo religioso que dá pelo nome de 'Igreja da Unificação'. O atirador acrescentou ainda ter como alvo Abe por acreditar que o antigo primeiro-ministro tinha laços com o grupo. Este homicídio indignou o país, que tem baixos níveis de crimes violentos, e motivou condenações internacionais.



A decisão em organizar um funeral de Estado gerou uma crescente oposição, com cerca de 60 por cento dos japoneses a demonstrarem-se contra. São aos milhares as pessoas que se têm manifestado nas últimas semanas nas ruas contra esta cerimónia, e centenas voltaram a fazê-lo ao longo dsta terça-feira.



O funeral de Estado tornou-se um assunto de forte divisão na sociedade japonesa, e um peso político que tem arrastado para o fundo a popularidade do governo, e em particular do atual primeiro-ministro, Fumio Kishida. Apesar dos protestos, e da forte oposição da opinião pública, Kishida não recuou nem cancelou as cerimónias de homenagem ao homem que durante mais tempo liderou o Partido Liberal Democrático (PLD), o partido de ambos, e o governo do Japão.







Pressionado pelas sondagens e pelos partidos da oposição, Kishida defendeu no parlamento nipónico que a homenagem a Abe é “apropriada” tendo em conta o papel na história do país e o seu legado, mas também o impacto internacional da sua morte em circunstâncias dramáticas.



Contudo, entre as várias razões por trás da polémica, está a acusação de que Kishida aprovou a cerimónia unilateralmente, sem consultar o Parlamento, além de a maioria reprovar o custo de quase 12 milhões de dólares pelo funeral de Estado.



Mas o legado polarizador de Shinzo Abe, durante a sua governação, marcado por denúncias de nepotismo, rejeição ao nacionalismo e os planos de reformar a constituição pacifista do Japão também pesam na contestação do funeral público.