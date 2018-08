Polícia abate invasor de esquadra na Catalunha

“Um homem armado de uma arma branca entrou esta manhã na esquadra de Cornellà para atacar os agentes, o agressor foi abatido”, divulgava a polícia catalã na rede social Twitter.



Ainda segundo os Mossos d’Esquadra, a tentativa de ataque aconteceu às 6h00 locais (5h00 em Lisboa).



A man armed with knife has acceded this morning to Cornellà's police station with the aim to attack the Police officers. The aggressor has been shot down. The facts happened a few minuts before 6 a.m. — Mossos (@mossos) 20 de agosto de 2018

An investigation has been launched following the events that occurred this morning in our Police Station in Cornellà, in order to clarify the reasons for the attack — Mossos (@mossos) 20 de agosto de 2018

Foi aberto um inquérito para determinar as circunstâncias que envolveram o ataque e a morte do homem, bem como a sua “motivação”.A porta-voz dos Mossos d'Esquadra não confirma a identidade do homem, avançada por meios de comunicação como o jornal La Vanguardia ou a televisão pública RTVE Está marcada uma conferência de imprensa sobre este presumível atentado para o final da manhã.O alegado agressor tinha 29 anos, nacionalidade argelina e morava a 150 metros da esquadra, em Cornellá. Os jornais espanhóis acrescentam, citando a agência EFE, que o homem não tinha antecedentes criminais.O polícia que estava na receção abateu o homem depois de ter sido alvo de uma tentativa de agressão. À esquadra de polícia acorreram viaturas das Emergências Médicas da Catalunha. A área da esquadra foi vedada.O ataque acontece três dias após o primeiro aniversário do duplo atentadonas Ramblas e em Cambrils, onde morreram 16 pessoas e mais de 150 foram feridas.