Polícia acredita que grupo planeava ataque de maior dimensão

Sete pessoas ficaram feridas. Os cinco atacantes saíram do carro com machados e facas, recusaram render-se e a polícia matou-os. Os atacantes tinham com eles falsos cintos de explosivos.



A polícia espanhola acredita que este grupo planeava ataques de maior dimensão do que os levados a cabo.



Com poucas horas de intervalo, os dois atentados em Espanha fizeram 14 mortos e 135 feridos. Já foram detidas quatro pessoas, mas a operação policial continua à procura de um dos atacantes.



Há uma série de acontecimentos que surgem interligados, de acordo com as autoridades.



Há dois dias, uma explosão numa casa em Alcanar, 200 quilómetros a sul de Barcelona. A casa estava cheia de garrafas com gás propano e butano. Esta explosão matou uma pessoa e feriu sete. A polícia acredita que era aqui que o grupo terrorista estava alojado.



Ontem, pelas cinco da tarde, uma carrinha branca entrou nas Ramblas pela Praça da Catalunha. É a avenida mais popular de Barcelona. A carrinha ziguezagueou pela ruas e pelos passeios, tentando atingir o maior número possível de pessoas. Depois embateu num quiosque de jornais e deteve-se junto ao mosaico de Miró.