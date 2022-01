Polícia admite investigação a várias festas na residência oficial de Boris Johnson

A comissária-geral da Polícia Metropolitana revela que vão ser utilizados todos os meios disponíveis pelos investigadores para apurar se houve violação da lei ou das restrições por causa da pandemia.



Boris Johnson assistiu a esta conferência de imprensa da polícia em Downing Street, onde decorreu um Conselho de Ministros para analisar a situação na Ucrânia e a crise política provocada pelas festas e também pela demissão do secretário de Estado do Tesouro, que acusa alguns membros do governo de pactuarem com casos de corrupção.



Entretanto, continuam a surgir informações sobre mais festas em Downing Street e adensa-se o ambiente político britânico. Em junho de 2020, Boris Johnson terá festejado o aniversário na residência oficial com 30 colaboradores.



E, nessa altura, o governo a que preside, tinha proibidos os encontros no interior e no exterior com mais de seis pessoas para evitar surtos de infecção pelo novo coronavírus.



Os correspondentes da RTP no Reino Unido acompanharam a intervenção do PM britânico em Westminster.