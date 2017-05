Polícia alemã detém jovem suspeito de planear ataque em Berlim

RTP 30 Mai, 2017, 14:48 / atualizado em 30 Mai, 2017, 16:21 | Mundo

A detenção em Uckermark, a nordeste da capital alemã, foi confirmada pela polícia de Brandemburgo através da sua conta na rede social Twitter. São ainda desconhecidos os detalhes do alegado plano terrorista.



O suspeito, de 17 anos, chegou à Alemanha em 2015, tendo pedido asilo. Foi detido por forças especiais, após uma denúncia à polícia.Os serviços de segurança da Alemanha estão sob apertado escrutínio desde dezembro do ano passado, mês do atentado contra um mercado de Natal de Berlim.



Os media alemães começaram por noticiar que o adolescente teria nacionalidade síria. Uma informação que a polícia não quis, todavia, confirmar.



O jovem habitava desde 2016 um lar para refugiados menores em Uckermark e não estaria previamente referenciado pelas autoridades.



Ao início da tarde, o suspeito continuava a ser interrogado. O lar de acolhimento estava também a ser alvo de buscas por agentes de investigação criminal de Brandemburgo.



Segundo o ministro do Interior do Estado de Brandemburgo, Karl-Heinz Schröter, o adolescente terá enviado uma mensagem à família para se despedir e dar conta da sua adesão à jihad, ou "guerra santa".



Em dezembro de 2016, um atentado com um camião num mercado de Natal de Berlim, perpetrado por um cidadão tunisino, provocou 12 vítimas mortais. O atacante, identificado como Anis Amri, foi posteriormente abatido em território italiano.