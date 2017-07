Polícia alemã inflacionou número de agentes feridos em Hamburgo

RTP 15 Jul, 2017, 17:15 / atualizado em 15 Jul, 2017, 17:22 | Mundo

Os comunicados de imprensa da polícia de Hamburgo referiam 476 agentes feridos. Agora, o Ministério do Interior bávaro deu um outro número: 231. Antes dele, o portal Buzzfeed tinha feito uma recolha de dados juntos das várias polícias regionais mobilizadas para a cidade hanseática no decurso da cimeira do G20, questionando também os dados inicialmente referidos pela polícia.



Os responsáveis policiais de Hamburgo tinham respondido com as suas primeiras estimativas à crítica pública sobre a sua imprevidência, sobre a sua hostilização dos manifestantes nos dias anteriores à cimeira e sobre a violência excessiva com que alegadamente intervieram na fase aguda das manifestações, a partir do dia 7 de julho.



Inversamente, outras críticas censuravam à polícia ter abandonado inteiramente alguns bairros, deixando-os na mão de manifestantes mais violentos ou de provocadores, para poder concentrar-se na protecção dos políticos visitantes. Esta crítica fora em parte admitida pela polícia, que se justificou com o perigo de cair em emboscadas e de pôr assim em risco a vida dos seus próprios agentes.



Agora, a polícia admitiu que o número de agentes feridos em acção estava inflacionado e deu várias explicações para o facto. Segundo o seu porta-voz, Vehren, a estimativa não se referia à fase aguda das confrontações, e sim a todo o período entre 22 de junho e 10 de julho. Por outro lado, incluiu-se na contagem de agentes feridos em acção alguns que simplesmente adoeceram com problemas circulatórios, ou tiveram baixas de tensão ou sofreram de desidratação devido ao calor desses dias.



O próprio portal BuzzFeed tinha dado uma ideia da gravidade dos ferimentos sofridos - ou das indisposições -, dizendo que no dia seguinte à publicação dessa estimativa havia ainda 21 agentes que continuavam de baixa, sem poderem regressar ao serviço. Agora, também esse número foi dado como não confirmado. Apenas se confirmou a existência de dois agentes feridos com alguma gravidade e inaptos para voltarem imediatamente ao serviço.