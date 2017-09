Polícia alemã interceta camião com 51 imigrantes ilegais numa autoestrada

Lusa16 Set, 2017, 16:19 | Mundo

Segundo a agência EFE, o condutor do veículo, de 46 anos e nacionalidade turca, foi detido e ficaram sob custódia os 51 passageiros -- 20 homens, 14 mulheres, e 10 rapazes e sete raparigas menores, de nacionalidade iraquiana, de acordo com as declarações dos próprios.

Todos foram levados às instalações da polícia na cidade de Frankfurt an der Oder, no estado de Brademburgo, junto à fronteira com a Polónia, onde os alegados imigrantes ilegais foram submetidos a um exame médico.

Nenhuma das pessoas apresentava ferimentos, havendo apenas uma com sinais de desidratação.

Foi aberta uma investigação por suspeita de entrada ilegal no país e tráfico de imigrantes.

De acordo com o comunicado da polícia, pelo menos um dos alegados imigrantes ilegais foi registado como refugiado na Roménia, no início do mês.