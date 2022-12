Polícia alemã neutraliza situação de tomada de reféns em Dresden

Segundo a Associated Press (AP), a polícia alemã afirmou ter terminado com uma situação de tomada de reféns na cidade de Dresden, capital da Saxónia, no leste do país.

De acordo com as autoridades de segurança citadas pela agência espanhola Efe, em causa está o centro comercial Altmarkt-Galerie, no centro da cidade.

As autoridades tinham pedido à população para evitar uma área no centro da cidade, e obrigou ao encerramento do mercado de Natal (Striezelmarkt) enquanto decorria a operação de neutralização.

Na rede social Twitter, a polícia anunciou que duas pessoas ficaram feridas na sequência do incidente, não sendo claro o que aconteceu ao alegado perpetrador do mesmo.

Segundo a AP, a Rádio Dresden tinha noticiado que um homem armado tentou entrar no edifício onde a emissora está localizada, perto da estação de comboios da cidade.

O homem terá disparado vários tiros antes de abandonar o local, segundo a emissora, algo não confirmado, para já, pelas autoridades.

A polícia de Dresden confirmou, entretanto, que uma mulher de 62 anos foi encontrada morta noutra parte da cidade, tendo o seu filho de 40 anos nomeado o suspeito do óbito.

As autoridades não confirmaram se há uma ligação entre a morte da mulher e a tomada de reféns no centro comercial.