Polícia atacado junto ao Palácio de Buckingham, Londres, um homem detido

RTP 25 Ago, 2017, 22:15 / atualizado em 25 Ago, 2017, 22:42 | Mundo

O homem, cuja identidade ainda é desconhecida, foi detido por suspeita de ofensas corporais graves e agressão.



O incidente deu-se cerca das 20h35 locais (mesma hora em Lisboa) e os dois polícias sofreram ferimentos ligeiros, não necessitando de assistência hospitalar, precisou a polícia.



As autoridades frisam que não existem outros feridos e que estão a ser averiguadas as circunstâncias em que ocorreu o incidente.



Segundo os meios de comunicação social britânicos a arma branca usada pelo suspeito seria uma espada, informação ainda não confirmada pelas autoridades.



Segundo o jornal The Guardian, os agentes foram alertados por turistas que passeavam na alameda frente ao palácio e que consideraram que o homem tinha um comportamento estranho.



O Palácio de Buckingham, uma das principais atrações turísticas de Londres, é a residência principal da família real britânica, mas, segundo a polícia, a rainha Isabel II não estava no momento no palácio. Isabel II costuma passar o mês de agosto em Balmoral, na Escócia.



C/Lusa