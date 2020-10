Polícia australiana apreende mais de 500 quilos de cocaína em polpa de fruta do Brasil

Agentes da Polícia Federal Australiana e das Forças de Fronteira apreenderam a droga em Sydney, na sequência de um alerta das autoridades norte-americanas, que assinalaram o carregamento suspeito, entrado na Austrália em 21 de setembro.

As autoridades detiveram um australiano de 68 anos, acusado de importar e de estar na posse de drogas ilícitas, crimes punidos com uma pena máxima de prisão perpétua.

O homem terá recolhido 139 caixas com a polpa de fruta e removido as drogas.

O suspeito, que ficou detido, deverá comparecer em tribunal em 16 de dezembro.

De acordo com um comunicado da Polícia divulgado hoje, citado pela agência de notícias Associated Press (AP), as restrições fronteiriças instauradas por causa da pandemia estão a levar grupos criminosos "a correr maiores riscos" e a tentar novos métodos para fazer entrar drogas ilícitas no país.