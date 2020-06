Polícia australiano investigado por gesto de apoio à supremacia branca

O gesto de apoio à supremacia branca é o de fazer um O, juntando as pontas dos dedos polegar e indicador, neste caso da mão direita. Quando se junta as pontas do indicador e do polegar, os outros três dedos fazem um W, significando "White" (branco). Pela mão de uma pessoa apenas, o gesto pode confunfir-se com o que significa "Ok", ou "tudo bem".





Pelo contrário, quando há um grupo organizado que, ao mesmo tempo e de forma concertada, faz esse gesto, ele só pode expressar uma intenção racista. Foi o que sucedeu recentemente em Portugal, quando, diante da Assembleia da República, vários polícias do movimento "Zero" levantaram as mãos a fazer o famigerado O. Mas nesse caso, e apesar da intenção assumida, não houve qualquer inquérito disciplinar.









Nas manifestações de ontem à noite, sexta feira, os apoiantes de

Black Lives Matter tinham-se concentrado em Sydney para lembrar os cerca de 300 indígenas que morreram quando se encontravam em custódia, nas mãos da polícia australiana. No caso da polícia australiana, pelo contrário, mesmo um agente isolado, a desfilar no meio de uma dúzia de outros agentes que não faziam qualquer gesto, teve de ser investigado , tendo em conta que a política australiana exigiu da polícia um esforço de relações públicas para melhorar a sua imagem junto da comunidade de origem aborígene.Nas manifestações de ontem à noite, sexta feira, os apoiantes detinham-se concentrado em Sydney para lembrar os cerca de 300 indígenas que morreram quando se encontravam em custódia, nas mãos da polícia australiana.





Um dos manifestantes, Jen Atherton, estava a filmar um grupo de agentes do corpo de intervenção, que se deslocavam num momento pacífico, quando um deles fez em direcção à câmara o gesto questionado.





Quando o video se tornou viral, Atherton, interpelado pela imprensa, comentou: "Não se pode realmente ter a certeza ... [mas] não percebo porque é que naquele momento ele havia de dizer que tudo estava Ok".





A polícia de Victoria começou, por via da sua porta-voz, por negar qualquer intenção racista: "Falámos com o agente e ele não tinha a intenção de fazer um gesto considerado ofensivo (...) Além disso, o agente indicou que estava a responder a um grupo de mulheres que diziam que a noite estava 'Ok' e usou o símbolo com mão porque tinha uma máscara posta na cara. Ele não sabia que o gesto tinha outro significado".



A isto acrescentou a mesma porta-voz que a polícia "trabalha em estreita colaboração para fomentar parcerias fortes e inclusivas com as comunidades aborígenes e com outros grupos e não gosta de ser cenário para comentários abusivos ou inflamatórios".





Atherton reagiu prontamente, afirmando: "Não acredito nem por um segundo. [O gesto] foi directamente para a câmara e eu era claramente um manifestante". O aparato policial desproporcionado fez dispersar antes do final a manifestação que era suposto concluir com um comício.





E, com efeito, depois dos seus desmentidos em defesa do agente a polícia de Victoria foi confrontada com vários posts racistas da conta que ele tem no Facebook. O facto é que a polícia não ignorava esses posts, e já na altura tinha manifestado ao agente a sua "extrema decepção" por eles existirem.





Assim, a polícia veio retificar o seu comentário inicial, afirmando: "Quanto à sua página nas redes sociais, estamos ao corrente de um pequeno número de posts que incluem memes inapropriados (...) Em caso algum esses posts reflectem os valores da polícia de Victoria".





A isto acrescentou ainda a porta-voz: "Embora os agentes tenham o direito de manter contas pessoais nas redes sociais, não queremos nem esperamos que eles incluam conteúdos ofensivos para membros da comunidade". A polícia de Victoria afirmou que ainda está a estudar se deve ser tomada alguma medida a este respeito.