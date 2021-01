Polícia bielorussa detém 100 pessoas em novos protestos

Em comunicado, a polícia disse que os cordões, compostos até 30 pessoas, foram formados ao longo de Minsk, mas não avançou com o número exato de detidos.

Os manifestantes empunhavam bandeiras vermelhas e brancas, que são o símbolo da oposição ao Presidente Alexander Lukashenko, e gritavam: "Vai-te embora".

Uma onda de protestos eclodiu em agosto, depois da eleição presidencial que, segundo as autoridades, deu a Lukashenko um sexto mandato, mas a oposição considera que o resultado foi manipulado.

Os protestos desvaneceram-se com início do inverno e as manifestações de hoje são as primeiras de 2021.

De acordo com os defensores dos Direitos Humanos, mais de 30.000 pessoas foram detidas desde o início dos protestos e milhares delas foram brutalmente espancadas.