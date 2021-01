Polícia brasileira combate garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami

Na sequência da operação, os agentes policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em Boa Vista, capital do estado de Roraima, e em Alto Alegre e Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, sem especificarem, porém, se houve algum detido.

Através da análise de imagens de satélite e de materiais recolhidos pelo Exército brasileiro, os agentes descobriram a presença de, "pelo menos, 20 pistas de pousos ilegais no interior da Terra Indígena Yanomami, as quais viabilizariam a expansão da atividade mineradora irregular na região", informou a PF em comunicado.

O material recolhido permitiu a identificação "da ação de pilotos de aeronaves e helicópteros que seriam responsáveis pelo frete de pessoas e de materiais que viabilizariam a extração ilegal de minério".

Segundo o inquérito, essa expansão da atividade mineradora contribuiu para a degradação ambiental de quase 6.000 hectares verificada entre 2018 e 2020 naquela reserva indígena, a maior do país.

"Além disso, o transporte e a permanência de garimpeiros na região estariam relacionados com a possibilidade de infeção e morte de milhares de Yanomami, no atual momento, em razão do novo coronavírus. Atualmente, estima-se que haja cerca de 20 mil garimpeiros atuando no local, viabilizados, também, pela logística aérea ilegal de bens e pessoas", sublinhou a polícia.

Segundos associações e lideranças indígenas, a propagação da covid-19 entre a população Yanomami deve-se à invasão de garimpeiros, que extraem e exploram ilegalmente metais preciosos naquela região amazónica.

Nove crianças que viviam no Parque Indígena Yanomami, maior reserva indígena do Brasil, morreram com sintomas de covid-19 em janeiro, segundo um ofício enviado pelo Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye`kuanna às autoridades de saúde nacionais.

De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), já foram confirmados 47.148 casos de covid-19 e 940 mortes causadas pela doença entre indígenas em todo o país, incluindo vários caciques (líderes indígenas).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (221.547), em mais de nove milhões de casos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.