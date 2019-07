Polícia brasileira desmantela fraude para regularizar madeira extraída da Amazónia

Lusa12 Jul, 2019, 17:16 | Mundo

A operação "Selvas de Papel", que envolveu mais de 150 agentes e cumpriu setenta mandados judiciais de busca e detenção, identificou que o lote foi "legalizado" entre 2014 e 2017 através de documentos fraudulentos de 20 empresas madeireiras nos estados de Roraima, Mato Grosso, Amazonas, Maranhão e Pará.

As ordens judiciais, que incluíam detenções preventivas e temporárias de várias pessoas e o fecho da atividade económica de algumas empresas, foram emitidas na capital do Estado de Roraima, Boa Vista, com base em seis investigações policiais e do Ministério Público.

De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos alteravam o sistema de Documentos de Origem Florestal (DOF) do Instituto do Ambiente do Brasil (IBAMA), organismo regulador das atividades ambientais do país.

O DOF é uma licença obrigatória para controlo e armazenamento de produtos florestais de origem nacional, como a madeira.

Depois de processada, a madeira extraída pode atingir os 260.000 metros cúbicos, suficiente para encher 8 mil camiões e com um valor comercial de 80 milhões de reais (cerca de 19 milhões de dólares), segundo a polícia.

Entre as espécies extraídas ilegalmente contam-se cedros, jacarandás, aroeiras, ipés e maçarandubas.

A operação decorreu dois dias depois de o Governo ter autorizado a atuação da Força Nacional de Segurança, um corpo de elite integrado por agentes de todo o país, para ajudar a combater a desflorestação no estado do Pará.

Segundo as estatísticas oficiais mais recentes, a área desflorestada ilegalmente na Amazónia brasileira aumentou em junho 920 quilómetros quadrados, um aumento de 88,4% relativamente ao mesmo mês do ano anterior.