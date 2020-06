Polícia brasileira deteve o ex-assessor de Flávio Bolsonaro

A polícia brasileira deteve o ex-assessor de Flavio Bolsonaro, filho do Presidente do Brasil. Fabrício Queiroz foi detido esta manhã em São Paulo, no âmbito das investigações do chamado caso "Rachadinha", um alegado esquema de corrupção que seria liderado pelo filho do Presidente.