Polícia brasileira faz buscas em escritórios ligados a navio grego suspeito de derramar petróleo

São Paulo, 01 nov 2019 (Lusa) -- A Polícia Federal do Brasil cumpre hoje dois mandados de busca em escritórios no Rio de Janeiro ligados a um navio grego suspeito de causar o derrame de petróleo que atinge a costa nordeste do país.