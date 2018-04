Polícia brasileira reforça segurança junto a vigília de apoio a Lula da Silva

Lusa29 Abr, 2018, 18:46 | Mundo

"Foram enviadas mais viaturas policiais para o local", informou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, no sul do país, acrescentando que a presença das autoridades será constante nas próximas horas.



Na madrugada de sábado, pelo menos dois apoiantes do ex-Presidente brasileiro foram alvejados a tiro numa vigília de apoio ao político detido em Curitiba, segundo o Partido dos Trabalhadores.



De acordo com o partido de Luiz Inácio "Lula" da Silva, os tiros foram disparados ao início da manhã e "fizeram dos feridos, um deles grave, que foi atingido no pescoço" e está nos cuidados intensivos de um hospital de Curitiba.



O facto de não ter havido mortos "não diminui o facto de que houve uma tentativa de homicídio motivada pelo ódio dos que não aceitam esta vigília pacífica", considerou o partido.



A polícia recuperou do local balas de nove milímetros e afirma que uma pessoa disparou várias vezes, atingindo uma casa de banho móvel cujos estilhaços atingiram uma mulher nas costas.



Centenas de apoiantes do ex-chefe de Estado, que cumpre desde dia 07 uma pena de 12 anos e um mês por corrupção e branqueamento de capitais, estão acampados a algumas centenas de metros da prisão onde se encontra Lula da Silva.



Após o ataque, a câmara municipal de Curitiba pediu novamente que Lula seja transferido para outra prisão em torno da qual seja mais fácil garantir a segurança.