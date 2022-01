Polícia britânica admite investigar Boris Johnson devido a festa durante confinamento

Na última noite, a televisão ITV revelou que em maio de 2020 se realizou uma festa com 100 pessoas no jardim da residência oficial do primeiro-ministro.



Foi mesmo publicado um e-mail-convite enviado pelo chefe de gabinete de Boris Johnson. Na carta electrónica pedia-se que cada um levasse a própria bebida.



À data do e-mail, os britânicos só se podiam encontrar, no exterior, com uma pessoa.



Várias testemunhas oculares têm vindo a confirmar a presença de Boris Johnson e da mulher nesta festa.



A oposição pede que o primeiro-ministro vá ao Parlamento explicar-se.



A cada notícia de festas na residência oficial, o chefe do Governo tem negado que as regras do confinamento tenham sido quebradas.



Apesar de todos os desmentidos, Boris Johnson não tem conseguido convencer os eleitores nem os deputados do próprio partido.