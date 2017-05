Polícia britânica detém 16.º suspeito do atentado de Manchester

Cristina Sambado - RTP 29 Mai, 2017, 08:31 / atualizado em 29 Mai, 2017, 08:34 | Mundo

Um homem de 23 anos foi detido em Sussex, no sul de Inglaterra, revelou a polícia num, comunicado publicado no Twitter.





LATEST UPDATE: Search now underway in Whalley Range in connection with Manchester Arena attack pic.twitter.com/w5Z3OMPTxz — G M Police (@gmpolice) 29 May 2017

Esta manhã, a polícia efetuou também uma rusga a uma casa em Whalley Range, bairro do subúrbio de Manchester.No total 16 pessoas foram detidas no âmbito da investigação, dois foram libertados sem acusação e os restantes 14 permanecem detidos para interrogatório.O autoproclamado Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.A ministra britânica do Interior, Amber Rudd, afirmou, no domingo, em declarações à BBC, que outros membros da rede extremista por detrás do ataque poderão continuar em fuga.O pai e um dos irmãos do autor do atentado foram detidos na Líbia.O atentado, que foi perpetrado na noite da passada segunda-feira por Salman Abedi, um britânico de origem líbia de 22 anos que se fez explodir à saída de um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, na Arena de Manchester, fez 22 mortos e 116 feridos.