Polícia britânica está a investigar as festas em Downing Street

Boris Johnson assistiu à conferência de imprensa da polícia no interior de Downing Street, onde decorria um Conselho de Ministros para analisar a situação na Ucrânia e da crise política provocada pelas festas e pela demissão do secretário de Estado do tesouro, que acusa alguns membros do governo de pactuarem com corrupção.