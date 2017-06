Polícia britânica faz novas buscas e várias detenções

Lusa 05 Jun, 2017, 08:59 | Mundo

"Por volta das 04:15 [mesma hora em Lisboa], os efetivos do comando antiterrorista que investigam os ataques terroristas de London Bridge fizeram buscas em duas moradas novas -- uma em Newham e outra em Barking", no leste de Londres, indicou a polícia, acrescentando que "um determinado número de pessoas foram detidas".

A polícia metropolitana de Londres tinha já anunciado a detenção de 12 pessoas no distrito de Barking, a cerca de 14 quilómetros de Londres, onde no sábado à noite três homens foram abatidos depois de atropelarem vários transeuntes com uma carrinha e terem esfaqueado outras pessoas.

Sete mulheres e cinco homens, com idades entre 19 e 60 anos, foram detidos no domingo, sendo que um homem, de 55, foi libertado mais tarde sem ter sido acusado.

Pelo menos sete pessoas morreram, além de três atacantes, e outras 48 ficaram feridas na sequência de dois incidentes em diferentes pontos de Londres: um atropelamento na London Bridge e apunhalamentos em Borough Market.

O grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria dos atentados em Londres, segundo revelou o SITE, centro norte-americano de vigilância de redes sociais usadas por terroristas.

De acordo com o SITE, que citou um comunicado da Amaq, a agência de propaganda do grupo extremista, os atentados de Londres foram cometidos por um "destacamento do Estado Islâmico".

Este foi o terceiro ataque que reivindicado pelo EI no Reino Unido, depois do atentado com bomba em Manchester, no dia 22 de maio, e de um ataque em Londres em março.