Polícia britânica investiga engenhos colocados em linhas ferroviárias

Os engenhos foram encontrados por trabalhadores nas linhas de ferroviárias de Londres. O primeiro no dia 21 de março e o segundo seis dias depois. Os dispositivos, de fabrico caseiro, foram encontrados nas linhas de Cambridgeshire e Nottinghamshire e serviriam para provocar um curto-circuito.



Os incidentes aconteceram poucos dias antes de uma manifestação pró-Brexit obrigar os comboios Eurostar a parar, o que causou atrasos a mais de oito mil passageiros.



“Esta foi uma tentativa séria a deliberada de alguém para provocar a sabotagem e interrupção na rede ferroviária da Grã-Bretanha. Estamos a investigar, com urgência, as circunstâncias que estão por trás de ambos os incidentes e estamos a trabalhar com vários agentes, incluindo do setor ferroviário”, afirmou ACC Sean O’Callaghan da Polícia britânica de Transportes.Segundo ACC Sean O’Callaghan, “a intenção era apenas provocar atrasos nos serviços e não causar danos nas estruturas ferroviárias. No entanto, isso falhou nas duas ocasiões”.“A rede ferroviária tem uma série de proteções para prevenir e detetar esse tipo de sabotagem. Agora estamos a trabalhar arduamente para identificar os responsáveis”, acrescentou a polícia em comunicado