Polícia canadiana investiga possíveis atos terroristas

01 Out, 2017, 14:59 / atualizado em 01 Out, 2017, 15:08 | Mundo

Rod Knecht, chefe da polícia de Edmonton, capital da região de Alberta, afirmou que uma pessoa está detida e que se pensa que agiu sozinha.



O caos começou na zona perto do estádio onde se realizava um jogo da liga de futebol canadiano, quando um veículo embateu numa barreira de controlo de trânsito e atingiu um agente.



Knecht acrescentou que o condutor saiu do veículo e atacou o agente com uma faca.



Poucas horas depois, uma carrinha foi mandada parar numa operação ‘stop’ mas o condutor fugiu em grande velocidade, o que provocou uma perseguição da qual resultaram quatro peões feridos, antes de parar e o suspeito ser detido.



O último balanço aponta para cinco feridos, um suspeito detido, garantindo que o caso está a ser investigado como "ato terrorista".



O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau veio já dizer estar "extremamente preocupado e indignado" com o que aconteceu em Edmont.



c/Lusa