Polícia chinesa acentua repressão de protestos contra restrições pandémicas

A China aumentou a presença policial nas principais cidades, na sequência das manifestações de contestação das medidas altamente restritivas de prevenção contra a covid-19.





As manifestações foram suscitadas por um incêndio mortal num prédio na cidade de Urumqi, no noroeste do país.





Os manifestantes disseram que os bloqueios no bairro, no âmbito das medidas de prevenção epidémica, atrasaram o acesso do camião dos bombeiros.







Os moradores também não conseguiram escapar do prédio, cuja porta estava bloqueada.