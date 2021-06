Polícia chinesa detém oito pessoas por negligência em explosão no centro do país

A explosão ocorreu no domingo em Shiyan, uma cidade da província de Hubei, e destruiu um prédio de dois andares e um mercado movimentado, onde moradores compravam alimentos para o pequeno-almoço e vegetais frescos.

A equipa de resgate retirou tijolos e camadas de cimento para resgatar as vítimas após a explosão e 900 pessoas foram deslocadas dos edifícios vizinhos que ameaçavam desabar.

As autoridades de Shiyan anunciaram a detenção de oito suspeitos por negligência. Entre eles está o chefe da empresa que administrava o gasoduto.

"A segurança não era a ideal" e o "funcionamento do equipamento apresentava graves deficiências", indicaram as autoridades locais, no seu relatório oficial, especificando que a investigação prossegue.

A explosão parecia semelhante a uma que ocorreu no porto de Qingdao, no nordeste do país, em 2013, na qual 55 pessoas morreram quando gasodutos subterrâneos sofreram uma rutura após uma fuga.

Um dia antes da explosão em Shiyan, oito pessoas morreram também, após um produto tóxico ter vazado de uma fábrica de produtos químicos no sudoeste da China.

Acidentes mortais são frequentes na China devido à fraca adesão aos padrões de segurança, manutenção deficiente e corrupção entre os órgãos de fiscalização.

Entre os piores acidentes, registou-se uma explosão em 2015 num armazém químico na cidade portuária de Tianjin que matou 173 pessoas, a maioria das quais bombeiros e agentes da polícia.

A explosão foi atribuída à construção ilegal e ao armazenamento de materiais inflamáveis.