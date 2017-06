Polícia chinesa identifica presumível autor de explosão fez oito mortos em infantário

Lusa 16 Jun, 2017, 08:21 | Mundo

Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, as autoridades estão a investigar a explosão como um ato criminoso e já têm um suspeito. A agência não detalha se este foi já detido ou qual a motivação do ataque.

Uma testemunha citada pela imprensa estatal relata que a explosão foi causada por um cilindro de gás, colocado numa banca de alimentos, junto à estrada.

Duas pessoas morreram de imediato, enquanto outras seis foram transportadas para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

A explosão ocorreu na cidade de Fengxian, província de Jiangsu, na quinta-feira, às 16:50 (09:50, em Lisboa), quando os pais aguardavam os filhos à entrada do infantário.

A Xinhua avança que há 65 feridos, incluindo oito em estado grave.

A agência diz que não há crianças feridas ou entre as vítimas, mas imagens difundidas pela imprensa mostram crianças entre os feridos.

Um vídeo publicado pelo jornal oficial Diário do Povo mostra uma cena caótica junto à entrada do edifício, com crianças e adultos deitados no chão. Roupa, sapatos e outros objetos surgem espalhados, ao lado de poças de sangue.

Em 2010, quase 20 crianças foram mortas em ataques a escolas, levando muitos estabelecimentos a reforçar a segurança, ao contratar guardas e instalar barreiras.

No ano passado, um atacante feriu com uma faca sete estudantes, numa escola primária no norte do país.

A China exerce apertado controlo sobre armas de fogo e a maioria dos atacantes recorre a facas, machados ou explosivos feitos em casa.