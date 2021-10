Polícia da África do Sul acusada de planear asassinatos para obter dinheiro de seguros

O caso, cujos detalhes foram revelados durante o julgamento da mulher de 46 anos, sobressaltaram o país, que regista uma elevada taxa de criminalidade.

A réu fez sistematicamente apólices de seguros de vida para os membros da sua família e, depois, organizou os seus assassinatos, um a um, noticia a agência France-Presse (AFP).

Namorado, primo, irmã, sobrinho, sobrinha e um outro membro da família foram mortos entre 2012 e 2017, num esquema em que recebeu 1,4 milhões de rands (81.000 euros).

A mulher foi presa antes de poder acrescentar a esta lista o assassinato da sua mãe e de outro irmão.

Com o devido planeamento, a mulher recorreu a assassinos contratados para prenderem as vítimas, que foram baleadas ou espancadas até à morte.

Pessoalmente, a réu matou apenas uma pessoa, a sua irmã. Depois de ter envenenado o seu chá, acabou por estrangulá-la, ao ver que o veneno não estava a surtir os efeitos desejados.

A advogada Riana Williams acusou a mulher de ter sido a última pessoa a ver as vítimas vivas ou a notificar o desaparecimento, e que esta se nomeou como beneficiária para obter os ganhos dos seguros de vida e de funeral.

As acusações foram negadas pela réu, que deverá ser sentenciada no início do próximo mês.