Polícia da Catalunha com ordem para fechar centros de votação sem violência no domingo

Christopher Marques - RTP29 Set, 2017, 21:27 | Mundo

O responsável pelos Mossos d’Esquadra deu esta sexta-feira instruções aos agentes para que sejam fechados os centros de votação na manhã do próximo domingo. No documento interno divulgado pelo La Vanguardia, Josep Lluís Trapero indica no entanto que os agentes devem fechar os centros e expulsar quem se encontrar lá, sem recorrer à violência.



Os Mossos d’Esquadra têm ordem para fechar os centros de votação às 6h00 (5h00 em Lisboa) de domingo, três horas antes da hora de início da votação. Os agentes devem identificar os presentes, fechar o centro e apreender as urnas, os boletins e os computadores. Devem ainda pedir aos presentes para que saiam. Os Mossos d’Esquadra devem deixar claro que não é permitida a realização do referendo. Caso os presentes não saiam, a prioridade deve ser evitar a entrada de mais pessoas, mas permitir que quem queira sair o possa fazer.



Na nota interna, o chefe da polícia catalã indica que os agentes da polícia regional não devem “em caso algum” recorrer ao bastão nos casos de “desobediência passiva”. Os agentes poderão “usar a força” para “fazer o acompanhamento de pessoas até ao exterior” ou “abrir caminho”.



No dia 1 de outubro, deve imperar na polícia catalã a “contenção” de modo a contribuir para “a manutenção da paz social e da convivência”. Caso a situação se complique, a polícia catalã deve solicitar o apoio da Polícia Nacional e da Guardia Civil.



A instrução da chefia dos Mossos d’Esquadra abre uma exceção, permitindo o uso do bastão nos casos em que haja violência para com terceiros ou mesmo contra os próprios agentes. No entanto, o bastão só poderá ser usado contra “as pessoas que estão a provocar as agressões e nunca de uma forma generalizada”.



Josep Lluís Trapero apela ao bom senso dos Mossos d’Esquadra, pedindo-lhes que tenham sempre em conta “as consequências de uma possível intervenção policial, evitando criar um problema maior”.

Escolas no centro da polémica

A polícia catalã começou já a dirigir-se aos locais públicos onde o Governo catalão pretende colocar mesas de voto – na sua maioria escolas.



Segundo o jornal El País, os agentes estão a entrar nos centros e a ver se a ocupação está relacionada com o referendo. Em caso positivo, identificam os presentes e apreendem o material. A polícia regional informa ainda quem se encontra no edifício que deve sair antes das 6h00 de domingo.



Entretanto, grupos de defensores da realização do referendo começaram já a ocupar algumas escolas. O objetivo é garantir que as escolas estão abertas no próximo domingo para acolherem a votação. Segundo o El País, grupos de pais, alunos e residentes marcaram atividades para todo o fim de semana, tentando assim que os centros educativos não sejam fechados.



Também a agência noticiosa francesa AFP constatou a ocupação de pelo menos duas escolas no centro de Barcelona. "Eu vou ficar a dormir aqui, em princípio com o meu filho mais velho, que é cá aluno", disse Gisela Losa, mãe de três crianças, numa escola primária do bairro de Gracia, no centro da capital da Catalunha.

Madrid ameaça com multas

Para além destas ocupações, o Governo da Catalunha decidiu assumir este fim de semana as funções de todos os diretores de escolas da região. O objetivo é que os diretores não possam ser sancionados pelo facto de as escolas acolherem centros de votação.



Também esta sexta-feira, a Agência Estatal de Proteção de Dados advertiu que os catalães que façam parte das mesas de voto poderão ser multados até 600.000 euros por infrações utilização fraudulenta dos dados do censo eleitoral.



A luta entre Madrid e Barcelona prossegue ainda no meio digital. Depois de ter mandado fechar os sites criados pela Generalitat para o referendo, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha pediu à Google que deixe de disponibilizar e bloqueie a aplicação “On Votar 1 Oct”. Esta aplicação tinha sido publicitada pelo presidente da Governo catalão na rede social Twitter e agrupa informação sobre o referendo, nomeadamente os locais de voto.



Perante este cenário, Madrid e Barcelona mantêm as mesmas posições. A Generalitat assegura que a votação se vai realizar e apresentou já as urnas que serão usadas. O Governo catalão pretende abrir 5.200 mesas de voto em 2.315 locais distintos. Por sua vez, o Governo de Mariano Rajoy garante que não haverá referendo.

Europa em silêncio

Apesar da escalada de tensão entre Barcelona e Madrid, a Europa mantém-se de fora da discussão. O presidente da Comissão Europeia reiterou esta sexta-feira que Bruxelas está do lado da justiça espanhola, que considerou o referendo ilegal.



“Não discutimos essa questão hoje. Eu já disse várias vezes, em nome da Comissão, qual é a nossa posição: mantemo-nos fiéis à posição que a 'Comissão Prodi' tomou e que a 'Comissão Barroso' confirmou: somos muito vinculados ao respeito da lei. O Tribunal Constitucional espanhol tomou uma deliberação, o parlamento espanhol tomou uma decisão e nós mantemo-nos assim”, limitou-se a dizer, no fim de uma cimeira que juntou os líderes dos Estados-membros em Talin mas na qual Mariano Rajoy não participou.



O presidente do Parlamento Europeu segue a mesma linha de pensamento. Antonio Tajani considera que a Catalunha tem de respeitar as regras de Espanha. “Há que respeitar as regras e a Constituição espanhola e depois iniciar um diálogo”, disse Tajani.



França também não se intromete. Emmanuel Macron afirmou “não ter qualquer conselho para dar” a Mariano Rajoy. “Sei que está a gerir da melhor forma possível os assuntos internos de Espanha”, indicou o Presidente francês.



Apesar do afastamento demonstrado pelas declarações políticas, as potências europeias estão atentas ao desenrolar da situação catalã. Os governos de Paris, Haia, Londres e Berlim aconselham prudência aos seus cidadãos que se encontram na Catalunha.



O Governo catalão anunciou já que, em caso de vitória do ‘sim’, a Catalunha fará a declaração de independência no prazo de 48 horas.