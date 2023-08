Polícia da Geórgia investiga ameaças contra júri que acusou Trump

– constituído por cidadãos investidos de poderes de investigação – designado pelo procurador do condado de Atlanta, capital da Geórgia,que perdeu para o democrata Joe Biden.entre as quais extorsão de fundos e ingerência nas eleições,contam os meios de comunicação social norte-americanos.

Depois terem sido tornadas públicas as identidades dos jurados, apoiantes de Trump compilaram toda a informação disponível online e disseminaram-na em fóruns, incluindo na rede social Telegram, revela a CNN.



O Gabinete do xerife do condado de Fulton disse num comunicado que estavae estar a trabalhar para tentar localizar os seus autores.

"Os nossos investigadores estão a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades policiais locais, estaduais e federais para identificar a origem das ameaças no condado de Fulton e noutras jurisdições", anunciou o Gabinete do xerife do condado de Fulton num comunicado.



O Gabinete do xerife afirmou quejuntamente com os seus parceiros

Ao contrário do sistema jurídico que predomina nos EUA, na Geórgia a identidade dos 23 jurados aparece na acusação. Embora, não torne públicas informações pessoais, como a morada ou fotografias.



De acordo com o Estado, o objetivo de partilhar a identidade dos membros do júri é aumentar através da transparência a confiança no sistema jurídico.





No início desta semana Trump, o principal candidato à nomeação republicana para se candidatar à presidência nas eleições de 2024, disse que iria realizar uma conferência de imprensa para divulgar um relatório de 100 páginas onde estaria detalhada a “fraude eleitoral” durante a eleição de 2020 no estado da Geórgia. Entretanto cancelou o encontro afirmando que os seus advogados apresentariam argumentos em processos judiciais.