Polícia das Honduras usa gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes

Lusa10 Out, 2019, 07:24 / atualizado em 10 Out, 2019, 08:26 | Mundo

Os manifestantes, reunidos num parque no centro da capital, Tegucigalpa, gritavam `slogans` contra Juan Orlando Hernandez, quando foram surpreendidos pela polícia. Alguns manifestantes reagiram, atirando pedras contra as autoridades.

O protesto tinha sido convocado pela oposição. Horas antes, milhares de simpatizantes do Partido Nacional (PN, à direita) manifestaram apoio ao Presidente, no sul de Tegucigalpa.

No passado dia 3, no início do julgamento do irmão do mandatário, um procurador federal de Nova Iorque acusou o Presidente hondurenho de ter recebido milhões de dólares em subornos de traficantes de drogas, incluindo do mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán.

Hernandez rejeitou de imediato as acusações, que disse serem "100% falsas, absurdas e ridículas".

A oposição, formada por setores da sociedade civil e pelo dirigente de esquerda Manuel Zelaya, que foi deposto como Presidente em 2009, exige a renúncia de Hernández.