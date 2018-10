Polícia de choque obriga manifestantes a recuar

Lusa08 Out, 2018, 21:38 | Mundo

Centenas de simpatizantes do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD, segundo partido mais votado nas legislativas de domingo) concentravam-se desde cerca das 16:00 em frente à comissão eleitoral distrital de Água Grande, contestando uma alegada recontagem de votos das eleições da véspera, que diziam ser contrária à lei.

Os apoiantes do MLSTP diziam recear que os votos sejam alterados.

Cerca das 20:00, a polícia (conhecida como `ninjas`) começou a avançar, obrigando a multidão a recuar, que respondeu atirando pedras e garrafas.

Os agentes provocaram explosões e fizeram uma barreira no início da rua, encerrando-a ao trânsito e à circulação.

Os protestos foram-se tornando mais violentos ao longo da tarde e um grupo de jovens destruiu e um carro, provocando várias explosões. A viatura pertencia a uma juíza que, na comissão distrital, conduzia o processo de recontagem.

Inicialmente, os cerca de 12 agentes dispararam tiros para o ar e lançaram gás lacrimogéneo contra os manifestantes, mas a multidão não desmobilizou.

Cerca de uma hora após a intervenção, a polícia mantinha a rua fechada e lançou fumo, enquanto dezenas de pessoas se mantinham concentradas em frente, do outro lado da estrada.

Uma ambulância deslocou-se ao local. O partido Ação Democrática Independente (ADI) venceu as eleições legislativas são-tomenses no domingo, alcançando 25 mandatos no parlamento, seguindo-se o MLSTP-PSD, com 23 eleitos, anunciou hoje a Comissão Eleitoral Nacional (CEN).

Segundo os resultados provisórios das eleições legislativas de domingo, anunciados hoje ao final da manhã pelo presidente da CEN, Alberto Pereira, dos 55 mandatos na Assembleia Nacional, a ADI, partido do primeiro-ministro, Patrice Trovoada, venceu a eleição com maioria relativa, obtendo um total de 25 eleitos, com 32.805 votos.

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), liderado por Jorge Bom Jesus, conseguiu eleger 23 deputados, recebendo 31.634 votos.

Em terceiro lugar, com 7.451 votos, ficou a coligação formada pelo Partido da Convergência Democrática (PCD, segundo maior partido da oposição, a União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD), e o Movimento Democrático Força da Mudança (MDFM), obtendo cinco mandatos.

O Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe elegeu dois deputados pelo distrito de Caué, no sul do país.

MLSTP e coligação reclamam ter conquistado "maioria absoluta" e estão a negociar a formação de um Governo.