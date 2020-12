Polícia de Hong Kong detém oito ex-deputados e ativistas

Os antigos deputados pró-democracia Wu Chi-wai, Eddie Chu e Leung Kwok Hung foram detidos em casa por acusações relacionadas com a organização e participação no protesto, de acordo com mensagens publicadas nas suas páginas na rede social Facebook.



A polícia de Hong Kong informou, em comunicado, que deteve oito homens com idades compreendidas entre os 24 e os 64 anos por incitarem, organizarem e participarem numa assembleia não autorizada.



As detenções, que incluem ainda o ativista Tsang Kin-shing, de 64 anos, e os conselheiros distritais Andy Choi e Lancelot Chan, estão relacionadas com a participação numa manifestação em 1 de julho, proibida pelas autoridades.



Tradicionalmente, é realizada uma marcha todos os anos nesse dia, data em que a soberania sobre Hong Kong foi tranferida do Reino Unido para a China, em 1997. O protesto deste ano foi proibido, com as autoridades a citarem riscos para a saúde, decorrentes da pandemia de covid-19.



Milhares de pessoas desafiaram a proibição das autoridades para assinalar a efémeride, em protesto contra a lei de segurança nacional imposta por Pequim, que entrara em vigor no dia anterior.



As detenções seguem-se às de mais oito pessoas, na segunda-feira, acusadas de participar num protesto na universidade, em 19 de novembro.