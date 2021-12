Polícia de Hong Kong prende seis jornalistas por insurgência

As autoridades não identificaram os elementos detidos, mas o "site" Stand News publicou um vídeo no Facebook onde se pode observar os agentes na casa de um subeditor para investigar o alegado crime.





Entre os detidos contam-se três homens e três mulheres, com idades entre os 34 e os 73 anos, acrescentou a Rádio Televisão Hong Kong (RTHK).



Mais de 200 agentes fardados e à paisana foram destacados para revistar o escritório da publicação no distrito de Kwun Tong, disse a polícia, indicando que as casas dos detidos também foram alvo de buscas.



Numa declaração, a polícia salientou que os detidos violaram as secções 9 e 10 de uma lei colonial sobre "sedição", datada de 1938 e esquecida durante décadas.



De acordo com a RTHK, o atual diretor do Stand News Patrick Lam e o antigo diretor Chung Pui-kuen foram detidos, bem como os antigos membros da direção Denise Ho, cantora e ativista pró-democracia, Margaret Ng, advogada e ex-membro do Conselho Legislativo local, Christine Fang e Chow Tat-chi.



A Associação de Jornalistas da antiga colónia britânica afirmou estar profundamente preocupada com estas detenções, notando que, este ano, a polícia deteve vários responsáveis de meios de comunicação social e realizado buscas nos escritórios.



Em comunicado, a associação pediu ao governo de Hong Kong para proteger a liberdade de imprensa de acordo com a Lei Básica.



O Stand News, considerado popular entre a oposição local, é a segunda empresa de comunicação social de Hong Kong a ser visada pelas autoridades.



Em junho, o jornal Apple Daily fechou, depois de os bens terem sido congelados e os executivos detidos, ao abrigo da lei de segurança nacional imposta por Pequim em julho de 2020.



























































As detenções acontecem no momento em que as autoridades reprimem os dissidentes do regime na cidade semiautónoma chinesa e depois de a polícia acusar, na terça-feira, o ex-editor do jornal Apple Daily, Jimmy Lai, de insurgência.