Polícia de Israel interroga família de Natanyahu sobre casos de corrupção

De acordo com um repórter da Agência France Presse duas viaturas da polícia entraram na residência de Netanyahu por volta das 09:00 (07:00 em Lisboa).

Entretanto, a imprensa israelita refere que Sara Netanyahu, mulher do chefe do executivo, vai ser interrogada em casa pela polícia.

As autoridades pretendem interrogar separadamente Netanyahu e a mulher sobre as relações com o empresário Shaul Elovitch, principal acionista da Bezeq, o maior grupo de telecomunicações de Israel.

A polícia suspeita que a família Natanyahu foi favorecida pela publicação digital Walla, um `site` de informação que pertence a Elovitch, em troca de favores e contratos estatais à empresa Bezeq, ao longo dos últimos anos.

De acordo com notícias que foram publicadas em Jerusalém, Benjamin Netanyahu encontra-se igualmente envolvido num outro caso de alegada de corrupção relacionado com a compra de três submarinos alemães do grupo industrial ThyssenKrupp ao Estado de Israel.

Sobre o caso dos submarinos, o primeiro-ministro foi intimado a prestar uma declaração por escrito.