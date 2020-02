Polícia de Londres abateu homem que apunhalou várias pessoas

“Um homem foi abatido por agentes armados em Streatham. Nesta fase acreditamos que um número de pessoas tenha sido apunhalado. As circunstâncias estão a ser averiguadas; o incidente foi declarado como relacionado com terrorismo”, declararam as forças policiais.



A Polícia Metropolitana de Londres, também conhecida como Met, pediu à população que evite a área do incidente.



No local, para além da polícia encontram-se serviços de emergência médica.



#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates