Polícia de Macau detém mais de 500 pessoas por troca ilegal de moeda em fevereiro

"Todos foram repatriados imediatamente", tendo 407 sido "sujeitos à medida de proibição de reentrada em Macau", indicaram, em comunicado, os Serviços de Polícia Unitários (SPU), sem especificar as nacionalidades dos cidadãos.

Em janeiro passado, o Corpo de Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária realizaram, sob coordenação dos SPU, 246 ações de fiscalização, que resultaram na detenção de 545 pessoas envolvidas em "burlas de troca de dinheiro".

Todos foram repatriados, e 411 foram proibidos de voltar a entrar no território, acrescentaram.

No ano passado, a polícia deteve e repatriou 3.050 indivíduos, sendo que a 2.269 foi aplicada a medida de proibição de reentrada no território.

Em fevereiro, o secretário para a Segurança de Macau, Wong Sio Chak, alertou que o rápido desenvolvimento do jogo e do turismo pode a agravar os riscos de segurança no território.

"É necessário manter um alerta constante e de alto nível, nunca podendo baixar a guarda sobre as questões de segurança que nos traz o setor do jogo, avaliando-as a todo o momento", disse o responsável, na apresentação do balanço dos dados estatísticos da criminalidade e dos trabalhos de execução da lei.

Macau, com 667 mil habitantes, recebeu mais de 35 milhões de visitantes no ano passado. Em janeiro, as receitas dos casinos rondaram os 25 mil milhões de patacas (cerca de 2,7 mil milhões de euros). O território é o único local na China onde o jogo em casino é legal.