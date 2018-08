Polícia de Manila aumenta alerta de terrorismo na capital

Lusa02 Ago, 2018, 07:45 | Mundo

O chefe da Polícia Nacional em Manila, Guillermo Eleazar, disse à imprensa local que os relatórios dos serviços secretos não apontam para uma "ameaça iminente" de terrorismo na capital filipina, mas alertou que a cidade deve estar preparada para essa possibilidade.

"É por isso que atualizámos o estado de alerta, apenas para facilitar a resposta", explicou.

Eleazar acrescentou que os polícias estão a ser mobilizados paras as ruas da cidade e que as informações recolhidas pelos serviços de segurança vão ser intensificadas em Manila, onde vivem 15 milhões de pessoas.

A deflagração de um engenho explosivo, colocado numa viatura e acionado pelo motorista, resultou na morte de um soldado, de cinco elementos das milícias locais e de quatro civis na província de Basilan, uma pequena ilha localizada no sul das Filipinas, informaram as autoridades.

O atentado suicida correu num posto de controlo militar em Lamitan, capital de Basilan.

O exército reforçou as medidas de segurança no sul do país, especialmente em Basilan, um bastião do movimento extremista Abu Sayyaf que jurou fidelidade ao grupo extremista Estado Islâmico. O movimento Abu Sayyaf foi criado em 1991 por alguns ex-combatentes da guerra no Afeganistão contra a antiga União Soviética.

O ataque ocorreu menos de uma semana após o Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ter assinado uma lei que concedeu mais autonomia para a minoria muçulmana no sul do país, numa tentativa de isolar os rebeldes islâmicos que ali operam.

O estabelecimento de um Estado Federal no país é considerado um ponto de partida para o cumprimento do acordo de paz assinado em 2014 com a Frente Moro de Libertação Islâmica (FMLI).