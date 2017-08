Polícia de Roterdão intercetou carrinha espanhola com botijas de gás

RTP 23 Ago, 2017, 22:02 | Mundo

A polícia holandesa encontrou, perto do local, um camião, com matrícula espanhola, carregado com garrafas de gás. O presidente da Câmara de Roterdão, Ahmed Aboutaleb, confirmou que o motorista da viatura foi detido.



"Não podemos afirmar neste momento se a carrinha com as botijas de gás está relacionada com a ameaça", disse o presidente da câmara.

A informação que levou ao cancelamento do concerto foi transmitida às autoridades holandesas pela polícia espanhola, precisou.



“Em conexão com uma ameaça terrorista, o concerto dos Allah-Las não se realiza esta noite, por ordem da polícia”, anunciou a empresa que gere a sala Maassilo, na rede social Twitter.



O concerto do grupo californiano estava marcado para as 23h30 (19h30 em Lisboa) na cidade de Roterdão e as portas da sala, com capacidade para 1.000 pessoas, tinha abertura marcada para as 19h30.O grupo de quatro elementos, originário de Los Angeles, não respondeu até ao momento aos pedidos de comentário ao cancelamento do espetáculo.Numa entrevista, no ano passado, ao jornal britânico The Guardian, os membros da banda explicaram a escolha do nome - Allah, deus em árabe - com ter-lhes agradado o "som sagrado" e referiram que não tiveram noção de que podia ofender muçulmanos.O vocalista, Miles Michaud, disse ao jornal que a banda recebeu emails de muçulmanos de todo o mundo que se diziam ofendidos. Michaud acrescentou que responderam a essas mensagens, explicando que a intenção não era essa, e que "a maioria compreendeu".Espanha foi alvo na semana passada de dois ataques terroristas, em Barcelona e em Carrils, que fizeram 15 mortos e mais de uma centena de feridos.