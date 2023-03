Polícia de Taiwan procura autor de ameaças de mortes nas redes sociais

Em duas publicações, feitas no domingo numa conta sob o nome de Shao Weishen, o utilizador alegou que ia cometer "atos violentos" nos aeroportos de Taoyuan e Songshan", de acordo com a agência de notícias taiwanesa CNA.

Shao também ameaçou transmitir as ações em direto no Facebook, antes dos comentários se tornarem virais e a página ser bloqueada.

Um funcionário da polícia local, Chen Peishu, disse que estão a investigar a origem destas mensagens, observando que a conta de Shao foi criada apenas seis horas antes da primeira ameaça e mudou de local várias vezes antes de ser noticiada.

Chen disse que os "posts" eram semelhantes em "conteúdo e tom" às publicações feitas em janeiro a partir de um endereço IP no estrangeiro, indicando acreditar-se terem sido feitos pela mesma pessoa.

A polícia disse que as medidas de segurança nas instalações aeroportuárias foram reforçadas, na sequência daqueles comentários e especificou que, em resposta às "recentes ameaças maliciosas" recebidas pelos aeroportos, o Departamento de Polícia de Aviação ordenou a criação de um esquadrão especial para estas situações.

A lei taiwanesa pune com penas de prisão até três anos e com multas até um milhão de novos dólares taiwaneses (30.566 euros) indivíduos ou grupos que ameacem e divulguem informações que ponham em perigo a segurança ou as instalações aeroportuárias.