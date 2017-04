Polícia detém alegado terrorista procurado internacionalmente em Espanha

Lusa 22 Abr, 2017, 17:03 / atualizado em 22 Abr, 2017, 17:06 | Mundo

O homem é procurado pelas autoridades egípcias por alegadamente pertencer a uma organização terrorista, adiantou num comunicado.



A investigação, durante a qual foi trocada informação com os serviços de informação egípcios e alemães, permitiu saber que o detido residiu durante algum tempo noutros países europeus, como a Alemanha, onde também foi investigado.



O homem foi detido por ligações "à célula terrorista desmantelada em abril de 2002 em Hamburgo, mas foi libertado mais tarde".



O Ministério do Interior indica igualmente que ainda hoje será iniciado o processo de extradição do suspeito para o Egito.



A tutela assinala que, "uma vez mais, a colaboração internacional no âmbito da luta antiterrorista foi determinante para a neutralização de potenciais ameaças para a segurança de Espanha" e dos seus vizinhos, quer europeus, quer mediterrânicos.



Com a detenção deste sábado em El Espinar, ascendem a 21 os alegados jihadistas detidos em 15 operações realizadas em Espanha este ano, segundo o Ministério do Interior.