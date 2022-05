Polícia detém suspeito de esfaqueamento na Noruega que provocou vários feridos

#Numedal #Fjordvegen 08:47 Flere personer er tilfeldig skadd i forbindelse med en knivstikking. Nødetatene er på vei, og det er definert som en PLIVO hendelse. Denne blir oppdatert når vi har kapasitet. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) May 20, 2022

Pelo menos quatro pessoas foram esfaqueadas em Numedal, um município no sudoeste da Noruega. Uma das vítimas está em estado crítico.O suspeito do crime foi detido, mais tarde, pela polícia, segundo anunciaram as autoridades locais."Posso confirmar que temos o infrator sob controlo", disse um porta-voz da polícia à agência Reuters.