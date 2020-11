Polícia dispersa com violência um protesto de imigrantes em Paris

Protestavam também contra a ausência de respostas no alojamento daqueles que entram no país à procura de asilo político ou económico.



Em minutos, as forças de segurança arrancaram as tendas. Alguns polícias usaram os cassetes e pontapearam clandestinos em fuga.



Estas imagens de violência estão a chocar o país. O ministro do Interior já mandou instaurar um processo de averiguações.



Esta polémica surge no momento em que o Governo está debaixo de fogo por causa da futura lei de segurança global, um diploma que dá mais liberdade autoritária à polícia e que queria proibir os jornalistas de filmar os agentes de segurança.