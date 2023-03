Polícia do Equador apreende quase quatro toneladas de cocaína destinadas a África

A droga, detetada por um cão da polícia, estava num contentor que transportava peixe em conserva para exportação, disse o general Pablo Ramirez numa conferência de imprensa.

No total, "3,8 toneladas" de droga foram apreendidas, adiantou. No Equador, esta quantidade está avaliada em cerca de 7,5 milhões de euros, mas representa mais de 223 milhões de euros quando revendida no estrangeiro.

A polícia apreendeu cerca de 40 toneladas de droga este ano e deteve mais de 2.500 pessoas por tráfico.

Localizado entre a Colômbia e o Peru - os principais produtores mundiais de cocaína - o Equador apreendeu 210 toneladas de droga em 2022, principalmente cocaína, com destino aos portos europeus.