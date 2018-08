Polícia do Zimbabué continua em luta com a oposição

Joana Raposo Santos - RTP03 Ago, 2018, 21:07 / atualizado em 03 Ago, 2018, 21:26 | Mundo

“Fora, fora”, gritaram os polícias enquanto expulsaram os jornalistas, contou um repórter da agência noticiosa britânica Reuters.



Apesar de, entretanto, os agentes da polícia terem permitido que a conferência avançasse, Mnangagwa apressou-se em criticar a atitude.



“As cenas de hoje no Hotel Bronte não têm lugar na nossa sociedade e estamos a investigar com urgência o assunto, de modo a perceber exatamente o que se passou”, declarou o Presidente na rede social Twitter.





The scenes today at the Bronte Hotel have no place in our society and we are urgently investigating the matter to understand exactly what happened. Over the past nine months we have protected freedom of speech, of assembly and the right to criticise the government. (1/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 3 de agosto de 2018

Lembrou ainda que a liberdade de expressão é uma “parte indispensável do novo Zimbabué”, algo que “não é negociável e não irá mudar”.

“Chamisa terá papel crucial”

Esta sexta-feira, na sua primeira conferência de imprensa enquanto Presidente, Mnangagwa afirmou que quer uma comissão independente a investigar o que levou à intervenção dos militares durante os protestos pós-eleitorais que resultaram na morte de seis pessoas.



Quando confrontado sobre quem deu a ordem para que os militares saíssem à rua em Harare, a capital do país, Mnangwaga respondeu que a comissão de inquérito iria investigar o assunto. Afirmou, porém, compreender a necessidade de recorrer ao exército numa altura em que as forças policiais estavam sobrecarregadas devido aos protestos da oposição.



Após sublinhar que será Presidente “dos que votaram mas também dos que não votaram” por ele, dirigiu-se ao líder do Movimento para a Mudança Democrática (MDC). “Quero dizer a Nelson Chamisa que terá um papel crucial no presente e no futuro do Zimbabué. Vamos ambos apelar à paz e à união no nosso país”.



"Decadência moral"

“Vencemos as eleições livre e justamente, não temos nada a esconder ou a temer”, acrescentou. “Toda a gente é livre de se dirigir à comunicação social em qualquer altura”.Chamisa declarou que a atitude da polícia no hotel foi “inaceitável e desnecessária”. Quanto aos resultados eleitorais, continua a defender que existiram “sérios problemas de credibilidade e legitimidade”.Afirmou também que o partido no poder, ZANU-PF, “entrou em pânico e usou a violência porque foi derrotado nas eleições”. O líder da oposição afirma que vai recorrer a todos os meios legais e constitucionais para desafiar os resultados.“Pensei que a força de vontade iria prevalecer sobre a vontade de utilizar a força”, escreveu no Twitter após ter criticado “o desconcertante nível de opacidade, falta de verdade, decadência moral e défice de valores” associados às eleições.Mnangagwa conquistou 50,8 por cento dos votos, ficando assim dispensado de uma segunda volta. Chamisa obteve 44,3 por cento. O atraso na divulgação dos resultados e a pequena margem de vitória têm levantado suspeitas de fraude eleitoral.