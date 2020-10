Polícia e justiça timorense têm de garantir proteção de vítimas menores, diz PR

"A segurança das vítimas, sobretudo das crianças violadas, contra as ameaças, presença e ações nefastas dos violadores deve ser uma prioridade absoluta da Polícia Nacional de Timor-Leste, incluindo a Polícia Comunitária", salientou Francisco Guterres Lu-Olo.

"Os líderes comunitários, a rede de apoio à prevenção e combate contra a violência doméstica e os cidadãos em geral têm o dever de também participar no apoio à segurança das vítimas. E o Ministério Público e os Tribunais, em especial na fase de julgamento, devem também assegurar a proteção das vítimas, de forma continua e sem exceções", afirmou.

Francisco Guterres Lu-Olo falava na cerimónia que assinalou o 20.º aniversário do Ministério Público (MP), a abertura do ano judicial e o lançamento do livro "O Ministério Público e a proteção da família e dos menores no contexto timorense".

Lu-Olo disse que a proteção de menores é uma das áreas onde o MP deve agir de forma dinâmica, "indo ao encontro dos cidadãos e praticando uma justiça de proximidade dos cidadãos".

"A participação dos cidadãos, da sociedade civil e do Estado no seu conjunto são essenciais porque a proteção da família e menores cabe a todos e a cada um de nós, cidadãos e instituições do Estado e da sociedade em geral", afirmou.

Cabe ao MP "articular recursos e instituições que favoreçam impactos positivos na proteção de menores e das famílias", de tal modo que contribua para que a nossa sociedade se transforme numa sociedade livre de crimes de violência doméstica, onde as famílias vivam em paz e bem-estar social, onde cada criança seja feliz e haja igualdade de género", disse.

Só com a garantia de uma segurança eficaz contra os violadores é que as vítimas terão a coragem de apresentar queixa, "contra quem quer que seja o violador", fortalecendo assim o acesso dos cidadãos aos tribunais e à justiça, sublinhou.

"O exercício da curadoria de menores e da família e da tutela integrada dos seus direitos, incluindo o desenvolvimento da mediação familiar, é uma componente necessária e central desse desafio", considerou.

Lu-Olo lembrou, porém, que essa proteção tem de começar na própria família, com uma "ação solidária direta das famílias relativamente aos seus membros vulneráveis".

"Tenhamos consciência de que a atuação do Ministério Público, dos Tribunais e demais instituições do Estado, mesmo que seja integrada, articulada, ampla e reforçada em meios e recursos, não será, por si só, suficiente para a resolução dos problemas e a superação sustentável dos desafios sociais críticos que as famílias enfrentam no presente", afirmou.

"É indispensável que as próprias famílias assumam que a resolução dos problemas e a superação dos desafios que enfrentam só é possível se for a partir de cada família", disse.

O Presidente disse caber ao Governo e ao Parlamento preparar legislação que garanta "uma mais adequada proteção a vítimas e testemunhas no caso dos crimes de violência doméstica", que atinge sobretudo mulheres e crianças.

Lu-Olo disse que é igualmente essencial avançar numa transformação social, que promova e assuma "a consensualidade do casamento, a plena igualdade dos cônjuges, a proteção da maternidade e paternidade, a não discriminação entre filhos nascidos do casamento ou fora deste e um poder parental que garanta a segurança dos membros da família, bem como a sua saúde e o sustento e educação em relação aos filhos menores".

"A proteção da criança e o respeito pela mulher são hoje verdadeiros desafios e critérios da transformação e desenvolvimento da sociedade timorense", sublinhou.