Policia e manifestantes envolveram-se em confrontos no centro de Berlim

Milhares de alemães saíram à rua em protesto contra as restrições impostas pelo Governo, por causa do novo coronavírus. A polícia avisou os manifestantes para usarem máscara e manterem a distância mas, perante a recusa, as autoridades responderam com canhões de água para dispersar a multidão. São manifestantes de vários quadrantes políticos, da extrema esquerda à extrema direita, com uma causa comum: a luta contra as restrições.