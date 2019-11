Polícia encontra 41 migrantes dentro de um camião na Grécia

De acordo com a polícia, citada pela Reuters, foram 41 os migrantes encontrados no interior do camião. De acordo com a polícia grega, são sobretudo homens jovens de nacionalidade afegã.







A polícia mandou parar o camião durante uma ação de fiscalização perto da cidade grega de Xanthi. O veículo tinha como destino a Tessalónica.







Na operação, encontraram os migrantes dentro do atrelado. De acordo com as autoridades, o sistema frigorífico não tinha sido ligado.





Xanthi é uma cidade situada no norte da Grécia, a poucos quilómetros da fronteira com a Turquia.



Sete dos migrantes apresentavam problemas respiratórios e foram transportados para o hospital.







O condutor, que segundo a imprensa local é da Geórgia, foi detido pelas autoridades.





