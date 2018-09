Polícia eslovaca detém suspeitos da morte de jornalista de investigação

Lusa27 Set, 2018, 09:00 | Mundo

O primeiro-ministro, Peter Pellegrini, escreveu na rede social Facebook que estava satisfeito após receber a notícia das prisões, enquanto o advogado que representa as famílias de Jan Kuciak e Martina Kusnirova adiantou que os suspeitos foram detidos durante a madrugada de hoje.

A polícia confirmou a existência de detenções e que estavam a decorrer operações, mas sem detalhar se diziam respeito ao caso Kuciak, noticia a agência de notícias Associated Press.

Kuciak e Kusnirova foram assassinados a tiro, em casa, a 21 de fevereiro.

As autoridades eslovacas afirmaram então acreditar que este foi um homicídio relacionado com um trabalho de Kuciak, que investigava a possível corrupção generalizada no Governo e os laços entre políticos e mafiosos italianos.

As mortes provocaram uma crise política que resultou em grandes protestos, a demissão do chefe de polícia nacional e na queda do Governo.