Polícia espanhola detém sem-abrigo português suspeito de violar uma mulher e abusar de outra

Lusa25 Jan, 2018, 09:47 | Mundo

Fonte da Policia Nacional espanhola disse hoje à agência Lusa que o cidadão português será posto à disposição do poder judicial "nas próximas horas" para ser ouvido por um juiz.



O português foi detido na terça-feira perto do Centro de Acolhimento para sem-abrigo de San Isidro, situado no Paseo del Rey, na capital espanhola, segundo a mesma fonte.



O suspeito teria levado à força uma residente do centro de acolhimento para um parque onde a violou e foi detido quando tentava agredir sexualmente, algumas horas mais tarde, uma segunda vítima amiga dele.



O alegado agressor foi detido e levado para o Comissariado da Moncloa, em Madrid, onde as duas vítimas também receberam os primeiros cuidados médicos.